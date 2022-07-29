تنفيذ حملة لمكافحة القوارض والعقارب في محافظة البحر الأحمر

عقدت الإدارة العامة لشئون البيئة في محافظة البحر الأحمر “إدارة التخطيط والمشروعات البيئية”، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة تنفيذ حملة لمكافحة القوارض والعقارب والثعابين، والقضاء على الهيش في الغابة الشجرية والمناطق السكنية ومراكز الشباب، بسبب الانتشار الملحوظ لهذه الزواحف والقوارض التي تهدد حياة المواطنين في بعض المناطق التي ينمو بها الهيش، وذلك بمشاركة” مديرية الصحة والسكان – مديرية الطب البيطري – الوحدة المحلية لمدينة الغردقة – جمعية هبيكا – مديرية الزراعة – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – غرفة المنشآت السياحية – مديرية الشباب و الرياضة”.

ومن المقرر أن يستمر عمل الحملة لمدة 3 أشهر في الأحياء السكنية ضمن الجدول الزمني المحدد، وتهدف الحملة إلى مكافحة القوارض والزواحف من أجل الحفاظ على البنية الحضارية والجمالية للمدينة ونظافتها، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، ومن جهة أخرى، تابع رئيس مدينة سفاجا اللواء ياسر شعبان، عمل اللجنة المشكلة في ديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمتابعة سير العمل في مواقف التاكسي والسيرفيس، ومحطات الوقود في كافة أنحاء المدينة، والتأكد من التزام السائقين بالتعرفة الجديدة بعد تحريك أسعار السولار والبنزين وزيادة تعريفة الركوب.

وأكد رئيس المدينة، على ضرورة مراقبة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التي أعلنتها محافظة البحر الأحمر بشكل مستمر، ومنع محاولات استغلال المواطنين، كنا وجه شعبان بضرورة مراقبة انتظام حركة نقل الركاب في مواقف السيارات ومحطات الوقود دون أي عوائق، والتأكد من الالتزام بالمسارات المقررة والتعريفات المحددة، دون أي زيادة أو استغلال للمواطنين، ووضع ملصق بالتعريفة الجديدة على السيارات ومداخا المواقف بصورة واضحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قافلة طبية

وعلى صعيد آخر، وجه وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربي، بقافلة طبية في الوحدة الصحية بمدينة حلايب التابعة لإدارة الشلاتين الصحية جنوب محافظة البحر الأحمر على مدار يومين، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وفي إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، حيث تم توقيع الكشف لعدد ٣٣٧ حالة في مختلف التخصصات الطبية، وصرف العلاج لهم مجاناً.

كما قامت القافلة بإجراء عدد ٧٢ فحص معملي، و٣٢ أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة على عدد ٤٨ مواطن، وتم إجراء كافة الفحوصات والكشوفات وصرف العلاج مجانا لجميع المواطنين، كما أشار وكيل وزارة الصحه بمحافظة البحر الأحمر إلى جاهزية مستشفى الشلاتين المركزي لإجراء العمليات الجراحيه واستقبال كل الحالات التى يتم تحويلها من خلال القافلة، وذلك حرصا على وصول الخدمة الطبية لكافة أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر وخاصةً قطاع جنوب المحافظة.