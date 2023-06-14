تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل في قضية “فتاة المنصورة”

في صباح اليوم الأربعاء نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر بحق المتهم “محمد عادل“، الذي قام بقتل فتاة المنصورة “نيرة أشرف“.

وأودعت مصلحة السجون بسجن جمصة الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي عقب تنفيذ الحكم لحين انتهاء إجراءات تسليم الجثمان لذويه، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.

تعود قضية “فتاة المنصورة” التي آثارت جدلاً كبيراً في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فهي قضية هزت العالم بأكمله إلى يونيو من العام الماضي 2022، عندما قام الشاب “محمد عادل” بالاعتداء على زميلته “نيرة أشرف” والقيام بطعنها بالسكين في جسدها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وتم إصدار الحكم على المتهم في 17 يوم فقد ليكون أسرع حكم إعدام صادر، وأودعت المحكمة أسباب الحكم بإعدام محمد عادل منتصف شهر يونيو من عام 2022، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحقه بالإعدام شنقًا.

وقضت محكمة النقض في فبراير من عام 2023 بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا وفي الموضوع برفض قبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم.

وتسببت الجريمة في صدمة تردد صداها من مصر إلى العالم العربي، خصوصاً مع تتابع الأخبار والتفاصيل التي تؤكد أن زميل نيرة في الجامعة كان يحبها دون أن تبادله هي نفس المشاعر، وظل يطاردها، ويهددها بالقتل، وهو ما دفع والدها أشرف عبد القادر بتحرير محاضر عدّة ضده لكن دون جدوى، إذ تربص بها وراح يراقبها وعند ذهابها لأداء الامتحان نفذ جريمته.

ولوحشية طريقة قتل نيرة أشرف على يد شخص رفضت الزواج منه، أحزنت كل ما سمع قصتها، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشارك المغردون آرائهم على أكثر من وسم، وكانت معظم التعليقات تتهم القاتل وتشير إلى بشاعة الحادث والنزعة الذكورية، لكن في المقابل لم يخلو الأمر من التعليقات التي تدين الضحية وتخلق له حجه تبرر فعلته، غير إن هذه التعليقات لفظتها الغالبية.