تنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الزراعة تنفذ ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بالطرق الآمنة لمكافحة آفات المنتجات الغذائية المخزنة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري على ضرورة تكثيف الحملات والندوات التوعوية والتثقيفية، وذلك بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، كما شدد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة تطبيق بروتوكول التعاون بين مديرية الزراعة بجامعة الزقازيق فيما يخص تنظيم تلك الندوات التوعوية والإرشادية، بهدف نقل الخبرات للعاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار تطبيق البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين، تم تنفيذ ندوة إرشادية لعدد من مديري الإدارات الزراعية والمهندسين الزراعيين والعاملين بالجامعات الزراعية تحت عنوان “الطرق الآمنة لاستخدام حبوب الغلة ومكافحة آفات المنتجات الغذائية المخزونة”، مؤكداً أن الندوة التوعوية كانت بحضور عدد من الشخصيات العامة ومن ضمنهم، الأستاذ الدكتور محمد عامر أستاذ المبيدات بكلية الزراعة، والمهندس أحمد زكي مدير عام الإدارة الزراعية بالزقازيق، والمهندس أسامة الصغير مدير عام الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية، وتم عقد الندوة التوعوية الإرشادية بقاعة الاجتماعات بمقر إدارة الزقازيق الزراعية، كما أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة الإرشادية تم عقدها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والأوبئة المعدية الأخرى.

وأوضح المهندس علي لاشين أيضا أن الهدف من تنظيم الندوة الإرشادية هو تعريف السادة الحضور بالطرق الآمنة لمكافحة آفات المنتجات المخزونة والتي تتسبب في تلف ما يقرب من ثلث الإنتاج، مؤكداً أن ذلك من خلال استخدام حبوب التخزين “الغلة” والتي يجب أن توضع على مسافات محدودة داخل المخزون، مشيراً إلى أنه يلزم ارتداء القناع الواقي والقفازات عند دخول مخازن الحبوب، وذلك حرصاً على عدم التعرض للتسمم بغاز الفوسفين المنبعث من أقراص التبخير، والتي تؤدي إلى الإحساس بالأرق والتعب الشديد وحدوث انخفاض في ضغط الدم وحدوث فشل في التنفس، وفي نهاية الندوة التوعوية تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات السادة الحضور.