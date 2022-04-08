تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رؤساء المراكز والمدن والأحياء يكثفون أعمال الإزالة لحالات التعدي المخالفة على أملاك الدولة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات البناء العشوائية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، مؤكداً على ضرورة فرض هيبة الدولة على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مدينة ديرب نجم بتنظيم حملة لإزالة التعديات المخالفة بشكل كلي في المهد بنطاق الوحدة المحلية بهنيا بقرية كراديس، وأسفرت الحملة عن تنفيذ أعمال إزالة لغرفتين أعلى سطح منزل، تم المباشرة في البناء دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المعنية، وكانت مساحة الغرفتين 3 متر عرض وطول 10 متر، وعلى الفور تم إيقاف أعمال البناء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

هذا وقد قامت رئاسة مدينة بلبيس بتنظيم حملة إزالة فورية أيضا بالتنسيق مع أجهزة الوحدة المحلية بالبلاشون ومسؤولي القسم الهندسي، وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية أعمدة بناء بالدور الثالث لأحد المباني بقرية البلاشون، وكان البناء يشغل مساحة 80 متر وعلى الفور تم تنفيذ أعمال الإزالة الفورية بشكل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قامت رئاسة مدينة أبو حماد بتنظيم حملة إزالة أيضا وتم إزالة حالة تعدي بناحية قرية كشيك التابعة للوحدة المحلية بالصوة، وكانت حالة التعدي تشغل مساحة 120 متر وهي عبارة عن قواعد كانت معدة لأعمال الصبة الخرسانية وتم التصدي لها على الفور وإزالتها في المهد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.