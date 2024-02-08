تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة.. محافظ الشرقية يقدم مساعدات مالية لعدد 32 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج مقدمة من جمعية الأورمان

قدم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مبالغ مالية باعتبارها مساعدات مادية للعديد من الفتيات اليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، حيث قام بتسليم شيكات مالية تقدر قيمتها بواقع خمسة عشر ألف جنيه لكل فتاة، حيث تم تقديم المبالغ المالية لعدد 32 فتاة بحيث تساعد هذه المبالغ في زواج الفتيات الغير قادرات على الزواج، حيث أن المساعدات المالية التي تم تقديمها للفتيات مقدمة من جمعية الأورمان على خلفية مساعدتهم في إتمام زفافهم واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية، وذلك اليوم الخميس الموافق 8 من شهر فبراير الجاري بديوان عام المحافظة.

كان في الحضور كل من المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الأستاذ سيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب أن محافظة الشرقية تسعى بكل ما لديها وتحاول دائماً تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين، بالإضافة إلى العمالة الغير منتظمة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية على خلفية توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية بجميع أنحاء محافظة الشرقية، مؤكداً أن هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً وتعكس رؤية الشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

ثمن محافظ الشرقية جهود مديرية التضامن الاجتماعي وتعاونها المستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن تلك الجهود تسعى لتوفير أفضل حياة للمواطنين وتنفيذاً أيضا لمبادرة “حياة كريمة” الرئاسية التي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تقديم الدعم ووصوله لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية.

أشاد الدكتور ممدوح غراب بجهود جمعية الأورمان بالشرقية، موضحاً أن الجمعية استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي نظراً لجهودها في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والنبيلة خلال الفترة الأخيرة، والتي تستهدف رعاية الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية، بجميع أنحاء محافظة الشرقية.

من جنب آخر أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ عبد الحميد الطحاوي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي في رعاية الأسر الأولى بالرعاية وكذلك المرأة المعيلة، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى المعيشة لديهم.

أضاف الأستاذ سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن مكتب مشروعات الجمعية بالمحافظة قام بتيسير زواج عدد 32 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج وذلك من خلال مساعدتهم في إتمام زواجهن من خلال تقديم مبالغ مالية بقيمة 15 ألف جنيه لكل فتاة، وذلك من أجل استكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية وإدخال الفرحة في قلوبهم، مشيراً إلى أن المساعدات التي تم تقديمها تأتي ضمن إطار تنفيذ اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان واستكمالاً لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية.

أكد الأستاذ سيد الشوربجي أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات يعتبر نشاط خيري إنساني أطلقته جمعية الأورمان منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن هذا النشاط الخيري له دور كبير في دعم الفتيات اليتيمات الغير قادرات على الزواج، كما أن هذا النشاط له أهمية كبيرة على المستوى الخدمي والخيري، موضحاً أنه يتم اختيار الفتيات من خلال بعض الاشتراطات التي يجب تطابقها، ومن أبرزها عقد قران الفتاة ووفاة عائلتها وعدم قدرتها الاقتصادية على إتمام وتجهيز منزل الزواج، لافتاً إلى أن ذلك يتم أيضا من خلال البحث الميداني الذي ترجيه جمعية الأورمان لكل فتاة حتى تحصل على الدعم.

بعد استلام الفتيات للمساعدات المالية التي تم تقديمها من قبل الدكتور ممدوح غراب بديوان عام المحافظة اليوم، قدمن الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان على هذا الدعم المقدم لهن والجهود المبذولة في تقديم كافة أوجه الدعم لهن وتوفير حياة كريمة لهن.