تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. وحدة تكافؤ الفرص تقوم بعقد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية للمرأة بمدن المحافظة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة نظراً لأن لها دور كبير تنمية المجتمع كما أنها تعتبر عنصر أساسي في تكوين المجتمع، موضحاً أن الدولة المصرية تعمل على تمكين المرأة وتسعى دائماً لتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، إضافة إلى ذلك فقد أكد الدكتور ممدوح غراب على أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية من أجل توجيه المرأة باعتبارها أهم العناصر المساهمة في تكوين المجتمع والأكثر احتياجاً للتوعية والرعاية.

هذا وقد أكدت الأستاذة غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوتين ثقافيتان كانت تحت عنوان “صحة وسلامة الأغذية لحوم وألبان”، وخلال هذه الندوة تم مناقشة طرق التأكد من سلامة اللحوم الحمراء عند الشراء، بالإضافة إلى التطرق إلى أنواع الأختام وألوانها ومعرفة ما إذا كانت اللحمة بلدي أو مستوردة وكيفية التعامل مع اللحوم والألبان بعد شرائها للحفاظ عليها من التلف، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة علامات تلف وفساد اللحوم والألبان على خلفية الحفاظ على صحة وسلامة المرأة والحصول على غذاء سليم 100% من اللحوم والألبان، وشارك في حضور فعاليات هذه الندوة العديد من العاملات بـ رئاسة حي ثان الزقازيق، وتم إقامة فعاليات هذه الندوة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية.

قامت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بتنظيم فعاليات مبادرة “بالوعي مصر بتتغير للأفضل” وتم تنظيم الفعاليات بمدينة منيا القمح بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية بمدينة منيا القمح، وتم إقامة الفعاليات بأرض الساحة بمدينة منيا القمح، كما كانت فعاليات المبادرة تضم قافلة طبية شاملة تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من أجل تقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية بشكل مجاني تماماً للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم العلاج بشكل مجاني تماماً، حيث كانت القافلة الطبية تقوم بتقديم العديد من الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من ضمنها “الكشف بشكل مجاني عن الردم – وأمراض الباطنة – وسائل تنظيم الأسرة” والعديد من التخصصات الطبية الأخرى، وفيما يخص الخدمات الاجتماعي التي كانت يتم تقديمها داخل فعاليات المبادرة “تقديم قرض حسن بدون أي فوائد للمشاريع الصغيرة – المساعدة في استخراج معاش تكافل وكرامة – استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم – استخراج شهادات محو الأمية”.

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة فاقوس بتنظيم ندوتين أيضا كانت الأولى تحت عنوان “الأسرة الخلية الأولى لبناء المجتمع” وفي هذه الندوة تم مناقشة أهمية الأسرة في بناء شخصية الفرد وأهميتها في تكوين المجتمع، ودورها أيضا في تعليم الفرد القيم الإيجابية التي تدعم المجتمع، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والخبرات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتطور والنهوض بالمجتمع بشكل إيجابي، بينما كانت الندوة الثانية تحت عنوان “اللقيمة المجتمعية والأخلاقية والتربية الحسنة”، وفي هذه الندوة تم مناقشة طرق التمسك بالأخلاق والقيم الحميدة وإظهار المودة والحب والتعاون بين أفراد المجتمع، حيث تم إقامة فعاليات الندوة بقمر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمدينة فاقوس والإدارة الصحية بالمدينة.