تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مدينة العاشر من رمضان تشهد حملات تموينية مُكثفة لضبط الأسواق المحلية بنطاق المدينة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية التموينية والمرور على جميع المحال التجارية والمصانع والمخابز والمطاحن المنتجة للدقيق ومصانع الأعلاف بنطاق المحافظة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة التي يتم بيعها للمواطنين والحرص على التأكد من مدى مطابقتها مع المواصفات والاشتراطات الصحية، والعمل على التصدي بكل حسم لجميع أنواع المخالفات وفرض سيادة القانون على المخالفين، ضمن إطار مكافحة الغش التجاري وجشع التجار والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

تنيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب شن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تفتيشية تموينية تحت قيادة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وقامت الحملة بالمرور بأنحاء مدينة العاشر من رمضان وأسفرت عن ضبط صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير محضر ضده وتم التحفظ على 5 كيلو جرام من الكمية المضبوطة.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل لبيع الطيور المذبوحة لحيازته بانية فراخ مجهول المصدر وعرضه للبيع أمام المواطنين، وتم تحرير محضر ضده وتم التحفظ على 10 كجم من الكمية المضبوطة، كما تم ضبط صاحب بقالة بالمنطقة أيضا لعدم امتلاكه شهادة صحية لبيع المنتجات التي يمتلكها وتم تحرير محضر ضده، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مطعم فول وفلافل لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز خبز بلدي بعد أن كان ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 7 جم، وتم إجراء كافة الإجراءات القانونية تجاهه.