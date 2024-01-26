تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الزراعة تُنظم ندوة إرشادية “المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة للأمراض النباتية”

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مديرية الزراعة بالمحافظة ضرورة تكثيف الندوات التوعوية للمواطنين من المزارعين والمرشدين الزراعيين، بالإضافة إلى التعاون مع جميع الإدارات الزراعية بالمحافظة من أجل توعية وإرشاد المزارعين طرق استخدام الأساليب العلمية الحديثة في زراعة المحاصيل، وذلك من أجل تحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المختلفة بهدف زيادة الدخل القومي والنهوض بالاقتصاد المحلي المصري.

أوضح الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة دائماً ما تقوم بتوجيه كافة أوجه الدعم لمختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الزراعة، وتهتم المحافظة أيضا بالمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من المزارعين، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجههم في قطاع الزراعة، على خلفية تحسين القدرة الإنتاجية في قطاع الزراعة من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أنه يتم توجيه المرشدين الزراعيين لتقديم المزيد من الأعمال الميدانية والعمل على تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين حول اتباع الطرق العلمية الحديثة في الزراعة وكذلك الري.

هذا وقد أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن المديرية قامت بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات، وتم تنظيم تنفيذ ندوة إرشادية لمهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة البستانية بمديرية الزراعة، موضحاً أن الندوة كانت حول المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة للأمراض النباتية، حيث شارك في حضور فعاليات الندوة اليوم كل من الأستاذ الدكتور علي أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات، والأستاذ الدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أحمد العساسي مدير عام إدارة المكافحة البستانية بمديرية الزراعة.

أوضح المهندس حسين طلعت أن الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بمعهد وقاية النبات قام بتقديم الندوة الإرشادية التي تضمنت الحديث عن الطرق المثالية لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض النباتية، بالإضافة إلى الحديث عن مرض الفيتوبلازما وتعريفه وطرق مكافحته، حيث أن هذا المرض تسببه الحشرات الثاقبة الماصة ويؤثر بشكل سلبي على إنتاجية محاصيل الفول والسمسم والبامية، وبناء على الأضرار التي يسببها فقد تم مناقشة الطرق الأفضل لمكافحته.

في ختام فعاليات الندوة الإرشادية التوعوية تم فتح باب النقاش، وتم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات من الحاضرين.