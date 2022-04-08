تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الطب البيطري تنظم حملات تفتيشية ورقابية وتقوم بالمرور على جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري اللواء الدكتور إبراهيم متولي بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على معارض ومنافذ بيع اللحوم البلدية ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ بالمصانع والمحلات بالإضافة إلى سيارات بيع اللحوم التي تجوب المدن، على خلفية ضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة التي يتم بيعها للمواطنين والتأكد من توافقها مع كافة الاشتراطات الصحية، فضلاً عن تأكيده على أهمية الإشراف على المذبوحات بمحلات الجزارة الحكومية وكذلك مجازر الدواجن وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد أكد اللواء الدكتور أبراهيم محمد متولي أن المديرية بالتنسيق مع المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية وبالاشتراك مع الجهات المعنية “مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية” وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية والرقابية للمرور على جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، من أجل ضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك والتأكد من أن أسعارها تناسب أيدي المواطنين ومدى صلاحيتها ومطابقتها مع المواصفات الصحية.

أوضح اللواء الدكتور إبراهيم متولي أن الحملات التفتيشية التي تم تنظيمها أسفرت عن ضبط العديد من المخالفين وتم تحرير 133 محضر مخالفة، حيث تم تم ضبط 6 طن و 867 كيلوجرام من لحوم ودواجن وأسماك، لافتاً إلى أن الكمية تضمنت طن و290 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و 397 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة وكبده صالحة بالإضافة إلى 396 كجم دجاج و 2 طن و 888 كجم أسماك جميعهم بدون بيانات رسمية تؤكد مصدرهم، كما تم شملت الكمية المضبوطة 1 طن و 685 كجم لحوم مصنعة ودهون تم سحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها، وعلى ذلك أكد اللواء الدكتور إبراهيم متولي أنه تم تحرير محاضر بالمخالفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على خلفية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.