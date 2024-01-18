تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية التموين تقوم بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط الأسواق المحلية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخراً على الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية التموينية على جميع المحال التجارية بالأسواق المحلية، والتأكد من جودة المنتجات والسلع المعروضة أمام المواطنين والوقوف على مدى صلاحيتها وجودتها أمام الاستخدام الآدمي ومدى تطابق المنتجات مع الاشتراطات التموينية والصحية، بالإضافة إلى التأكد من سير التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب أكدت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية أنه تم التنسيق والتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، وتم تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية المفاجئة، على الأنشطة التجارية المختلفة بأنحاء المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها بالإضافة إلى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد أكدت الأستاذة فايزة عبد الرحمن أن إدارة تموين الزقازيق برئاسة الأستاذ عبدالله إسماعيل مدير الإدارة ومحمد مرسي مدير الرقابة التموينية ومدير الرقابة التجارية بتحرير محاضر ضد العديد من المخالفين، موضحة أنه تم تحرير محضر رقم 339 لعام 2024 ضد صاحبة مشروع جمعيتي ناحية مدينة الحسينية أول الزقازيق، بعد الاستيلاء والتصرف في عدد 256 عبوة زيت تمويني مدعم، حيث تزن العبوة الواحدة 800 مللي، وكان الهدف بيعها في السوق السوداء.

تحرير محضر رقم 348 لعام 2024 جنح أول الزقازيق ضد أحد التجار لعدم إعلانه عن الأسعار الخاصة بالمنتجات، وتحرير محضر رقم 349 لعام 2024 جنح أول الزقازيق أيضا ضد صاحب مخبز بسبب عدم امتلاك شهادات صحية للعاملين بأحد محلات بيع المخبوزات، وتحرير محضر رقم 853 لعام 2024 جنح حي ثان الزقازيق ضد المدير المسؤول بالجمعية الزراعية بعد أن كان بحيازته مبيدات ومنشطات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية كان يقوم ببيعها في الجمعية، حيث تم التحفظ على كمية 140 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

تحرير محضر رقم 854 لعام 2024 جنه ثان الزقازيق ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية لعدم إعلانه عن الأسعار الخاصة بالمنتجات والسلع المعروضة في المحل، وتحرير محضر رقم 989 لعام 2024 جنح ثان الزقازيق ضد صاحب بقالة تموينية بسبب مخالفته التعليمات الصادرة له وعدم تقديم المحاسبة الشهرية في مكتب التموين الخاصة بشهر ديسمبر الماضي 2023، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية التموينية من أجل ضبط الأسواق المحلية للتأكد من التراخيص الخاصة بالمحال التجارية والتأكد من صلاحية التراخيص نفسها، بالإضافة إلى التأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة أمام المواطنين ومدى تطابقها مع الاشتراطات الصحية والتموينية ومدى تناسبها أمام الاستخدام الآدمي، مشدداً على الجهات المعنية بما في ذلك مديرية التموين الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفين.