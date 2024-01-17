تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية التموين تقوم بشن حملات تفتيشية رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية التموينية والزيارات الرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية بجميع أنحاء المحافظة بهدف التأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين ومدى تطابق المنتجات والسلع المعروضة مع الاشتراطات التموينية والحرص على التأكد من مدى جودة المنتجات وصلاحيتها أمام الاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى مراجعة التراخيص الخاصة بالمحال التجارية، والتأكد أيضا من وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكدت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة أنه تم التنسيق والتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري والجهات الرقابية، وتم تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة بأنحاء المحافظة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة أمام المواطنين ومراجعة التراخيص الخاصة بالمحال التجارية، ومدى تطابق السلع والمنتجات المعروضة مع الاشتراطات الصحية والتموينية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أكدت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة التموين بالشرقية أنه تم تنظيم حملة تفتيشية رقابية مفاجئة من قبل إدارة تموين مدينة كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حيث أسفرت أعمال الحملة عن تحرير محاضر لبعض المخالفين، موضحة أنه تم تحرير محضر جنح رقم 336 جنح كفر صقر ضد مخالف كان يمتلك كمية من عسل النحل الأبيض مجهول المصدر، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة التي قدرها 1 طن و 200 كيلو جرام، كما أسفرت أعمال الحملة عن تحرير 9 تقارير إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية، بالإضافة إلى عدم نظافة المعجن والأدوات التي يتم استخدامها في العجن.