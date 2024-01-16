تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الطب البيطري تشن حملات تفتيشية بمدينة فاقوس لضبط سوق الأدوية البيطرية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، موجهاً اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، على خلفية ضبط سوق الأدوية البيطرية وكذلك التأكد من جودة وصلاحية الأدوية البيطرية والتأكد من مدى تطابقها مع كافة الاشتراطات الصحية والبيئية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والاهتمام وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إدارة الخدمات بالمديرية قامت بشن العديد من الحملات التفتيشية الرقابية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، وتضمنت الحملات التفتيشية المرور على العيادات والمعارض الخاصة ببيع الأدوية البيطرية بمدينة فاقوس، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالمحافظة وتكثيف عمليات التفتيش بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح اللواء الدكتور إبراهيم متولي أن أعمال الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 179 عبوة من 19 صنف جمعها تعتبر أدوية مخالفة ومحظورة وبينها أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر أيضا، مؤكداً أن أعمال الحملة تضمنت المرور على ثلاث مراكز خاصة ببيع الأدوية البيطرية، وبناء على ذلك فقد تم تحرير المحاضر اللازمة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من الأدوية البيطرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.