تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الطب البيطري تواصل أعمال تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب توجيهات مؤخراً للجهات المعنية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على تنميتها وزيادة إنتاجيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لوقاية الماشية من الأمراض المعدية، بهدف زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكداً على مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الرعاية البيطرية من خلال تنظيم حملات لتحصين الماشية ضد الأمراض والعمل على توعية المواطنين من أصحاب المزارع والمربين من خلال تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية لزيادة الوعي لديهم بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن المديرية قامت بتنظيم حملة قومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكداً أن الحملة بدأت أعمالها في 19 نوفمبر الماضي 2023، وضمن إطار الحملة القومية الثالثة الآن قامت المديرية بتحصين عدد 642 ألف و 32 رأس ماشية وذلك من خلال 180 لجنة تم تنظيمها خلال الأسبوع الثامن من أعمال الحملة القومية، موضحاً أنه تم تحصين 324 ألف و 335 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينما تم تحصين عدد 317 ألف و 697 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، كما أنه تم ترقيم وتسجيل 14277 رأس ماشية.

أضاف اللواء الدكتور إبراهيم متولي أن المديرية قامت أيضا بعمل زيارات ميدانية للقرى بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، وتم إقامة ندوات توعوية وإرشادية للمواطنين من أصحاب المزارع والمربين، عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكداً أنه تم عقد حوالي 5642 ندوة توعوية، من ضمنها جولات إرشادية أيضا وتسيير العديد من السيارات المتنقلة التابعة للمديرية والتي تقوم بتوعية المواطنين وتعريف المربين بخطورة المرضين وأعراض الأمراض، ومدى خطورة هذه الأمراض ومدى تأثيرها بشكل سلبي على الثروة الحيوانية بالإضافة إلى أهمية التحصين بصورة مستمرة، من أجل تجنب إصابة الماشية بهذه الأمراض وضرورة تجنب الخسائر المحتملة بين الماشية بسبب هذه الأمراض.

أوضح الدكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه تيسيراً على المواطنين قامت لجان التحصين التي تم تنظيمها بالمباشرة في أعمالها في المقار المعدة لها، بالإضافة إلى التوجه إلى المربين بمنازلهم من أجل توعيتهم وتحصين وترقيم الماشية، حيث أشاد مدير مديرية الطب البيطري بالإقبال الملحوظ من قبل المواطنين للحملة القومية التي تم تنظيمها والتي تهدف لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بهدف الحد من خطورة هذه الأمراض والنتائج السلبية التي تؤثر على الماشية ومن أجل تجنب الخسائر المحتملة بين الحيوانات وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.

أكد اللواء الدكتور إبراهيم متولي أن مديرية الطب البيطري تعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين من المربين وأصحاب المزارع بأهمية تحصين الماشية لديهم نظراً لخطورة هذه الأمراض التي تصيب الحيوانات، بالإضافة إلى أهمية تحصين الماشية ضمن إطار تحقيق أهداف الحملة القومية التي تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.