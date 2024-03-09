تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية التموين تشن حملات تفتيشية بمدينة أولاد صقر وتضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم المُخزن

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مديرية التموين بالمحافظة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحال التجارية والمصانع والمخابز وجميع الأنشطة الجارية بالأسواق من أجل ضبط حركة السوق والتأكد من جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنين والتأكد من مدى صلاحية استخدامها ومدى توافقها وتطابقها مع الاشتراطات الصحية والبيئية، والحرص على تفقد جميع التراخيص اللازمة الخاصة بالمحال التجارية بالأسواق، بالإضافة إلى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أكدت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية أنه تم التنسيق مؤخراً والتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة وكذلك مديرية الطب البيطري والجهات الرقابية، وتم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية بالأسواق، على خلفية التأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، بالإضافة إلى مراجعة التراخيص الخاصة بالمحال والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيقها على المخالفين.

أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن أن إدارة تموين مدينة أولاد صقر تحت رئاسة الأستاذ محمد شعير مدير عام الإدارة والأستاذ محمد أسامة رئيس الرقابة التموينية، والأستاذ فتحي البدراوي رئيس الرقابة التجارية، قامت بتشكيل وشن حملة تفتيشية مفاجئة بهدف التأكد من الشكوى الواردة إلى الإدارة التموينية، والتي تفيد بأن أحد المواطنين يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق، وبناء على ذلك تم التحرك على الفور وتم ضبط الشخص المخالف وتم التحفظ على الكمية المضبوطة من الدقيق التي تقدر بحوالي 20 شيكارة من الدقيق المدعم من إنتاج مطاحن شرق الدلتا.

أكدت الأستاذة فايزة عبد الرحمن أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة من الدقيق وتم نقلها على الفور إلى أحد المخابز لحين صدور قرار من النيابة العامة للتصرف حيالها، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشخص المخالف وتم تحرير محضر رقم 2961 لسنة 2024 جنح أولاد صقر من النيابة العامة لحيازة دقيق بلدي مدعم للاتجار به في السوق السوداء.

أوضحت مديرة إدارة التموين الأستاذة فايزة عبد الرحمن أنه استكمالاً لعمل الحملة التفتيشية تم ضبط كمية من الدقيق البلدي بكمية تقدر بحوالي 36 شيكارة والشيكارة الواحدة يبلغ وزنها 50 كيلو جرام، وتم تحرير محضر على الفور ضد صاحب المخالفة رقم 2957 لسنة 2024 جنح أولاد صقر، وأصبحت الكمية المضبوطة من الدقيق البلدي المدعم 65 شيكارة بإجمالي 3 طن و 250 كيلو جرام.