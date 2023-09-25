تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الطب البيطري بالمحافظة تقوم بتنظيم قافلة طبية ميدانية بقرية الكيلانية بمدينة فاقوس

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادة إنتاجيتها، والعمل على تنظيم القوافل الطبية البيطرية من أجل بدء الأعمال البيطرية الميدانية بكافة القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الشرقية، وذلك على خلفية زيادة الوعي البيطري بين المواطنين الذين يقومون بتربية الحيوانات ويستهلكون المنتجات الحيوانية من الألبان واللحوم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشوفات الطبية البيطرية، والعمل على تقديم العلاج بشكل مجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

بناء على توجيهات محافظ الشرقية أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية جديدة مجانية، بقرية الكيلانية التابعة مدينة فاقوس، وشارك في حضور أعمال القافلة الطبية كل من مديري إدارات “رعاية الحيوان والرعاية التناسلية والإرشاد”، بالإضافة إلى مديري أطباء إدارة فاقوس البيطرية، ومديري أطباء وحدة الصوالح وكبار المربين، مشيراً إلى أن القافلة الطبية البيطرية تم تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية وضمن إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكداً أن القافلة الطبية البيطرية التي تم تنظيمها قامت بتقديم كافة الخدمات البيطرية بقرية الكيلانية من أجل تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين بالقرية.

أوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي أن القافلة الطبية قامت بالكثير من الأعمال البيطرية الميدانية بالقرية، من ضمن تلك الأعمال البيطرية فحص وعلاج أكثر من 200 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، بالإضافة إلى أنه تم فحص أكثر من 270 رأس ماشية ضد مرض الحالات النفسية، وأربعة رأس ماشية جراحة، كما أنه تم عمل المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لأكثر من 300 رأس ماشية، وكذلك تم فحص أكثر من 400 رأس ماشية وعلاجهم من الأمراض الجلدية، كما تم أيضا رش أكثر من 470 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، فضلاً عن أنه تم فحص وعلاج 1180 طائر ضد الطفيليات الداخلية.

هذا وقد أكد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أيضا أنه تم تنظيم وعقد ندوة بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات مع مربي الحيوانات من المواطنين، على خلفية زيادة الوعي والتوعية بأهمية التأمين على الماشية الحيوانية، بالإضافة إلى أنه تم عقد لقاءات أخرى لزيادة الوعي لديهم بشأن التحسين الوراثي لسلالات الماشية من الأبقار والجواميس، وأهمية الوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين المستهلكين للمنتجات الحيوانية من الألبان واللحوم، بالإضافة إلى زيادة الوعي لديهم بشأن المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو وكذلك توعيتهم بشأن تحصين المواشي ضد الأمراض الخطيرة الأخرى مثل مرض البروسيلا ومرض السعار.