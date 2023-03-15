تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الطب البيطري تُنظم ورشة عمل تتمثل في الاهتمام بالثروة الحيوانية وتنميتها

كان الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد شدد مسبقاً على ضرورة الاهتمام الشديد بالثروة الحيوانية في محافظة الشرقية، والعمل على زيادة إنتاجيتها على خلفية زيادة الإنتاج الوطني من حيث اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تكثيف تنظيم الندوات والحملات التوعوية ضمن إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة الوعي لدى المواطنين في هذا الإطار.

بناء على توجيهات محافظ الشرقية أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه تم إقامة ورشة عمل تحت عنوان “دور الرقابة على الأدوية واللقاحات البيطرية في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بمحافظة الشرقية”، وشهدت الورشة حضور كل من مدير عام الطب الوقائي ومديري وأطباء الإدارات الداخلية وأطباء الخدمات بمديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى رؤساء أقسام رعاية الحيوان والتموين الطبي، ومديري الوحدات وأطباء الصيدليات بالإدارات الخارجية.

أكد اللواء الدكتور إبراهيم متولي أن جهود الدولة متمثلة في مديرية الطب البيطري من أجل ضبط سوق الدواء البيطري على أمل الحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على زيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة المخاطر الجسيمة الناتجة من المضادات الحيوية والأدوية البيطرية والتي تشكل خطراً على الإنسان والحيوان وتؤثر على البيئة أيضا والعلاقة بين الدواء البيطري والإنسان وأنواع الأدوية البيطرية الأخرى، لذلك دائماً ما يتم الإرشاد بتجنب المتبقيات الدوائية والأدوية البيطرية المحظور استخدامها بيطرياً بناء على تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتمثيلاً لجهود الطب البيطري في مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية التي تتمثل أيضا في إحكام الرقابة على الدواء البيطري.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة التي تم تنظيمها تأتي ضمن إطار سلسلة المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل لأطباء إدارة الخدمات ومديري الوحدات وأطباء الصيدليات بالوحدات بالإدارات الخارجية، من أجل رفع كفاءة الخدمات الفنية والعملية والعمل على مواكبة التطور العلمي المستمر في هذا المجال.

هذا وقد ألقى الدكتور عمر الهادي محمد مدير إدارة الخدمات البيطرية بالمديرية محاضرة، كانت تدور حول دور إدارة الخدمات بأقسامها المختلفة في الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية، والعمل على تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، حيث استعرض الدكتور عمر الهادي إنجازات الإدارة التي تمثلت في ضبط سوق الدواء البيطري بمحافظة الشرقية.

كانت فعاليات ورشة العمل التي تم تنظيمها تحرص على توعية المواطنين الحاضرين الفعاليات وإرشادهم بالاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية بمحافظة الشرقية، من أجل زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكذلك زيادة الإنتاج الوطني لتلبية احتياجات السوق المحلي.