تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الطب البيطري تُنظم ندوة تثقيفية عن أهمية تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخراً توجيهات بضرورة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها وكذلك زيادة الوعي الطبي البيطري لدى أصحاب المزارع والماشية من المواطنين، وذلك من خلال تنظيم حملات وقوافل طبية بيطرية لعقد الندوات التوعوية بضرورة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وأهمية الاستفادة من الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، وذلك يأتي ضمن إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمجتمع المدني، بتنظيم ندوة توعوية وتثقيفية تدور حول أهمية الاستفادة من خدمات الحملات القومية في تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية المعدية، ومن ضمن تلك الأمراض حمى الثلاث أيام، وذلك على خلفية السعي وراء جعل الدولة المصرية خالية تماماً من الأمراض والأوبئة المعدية، كما أن الندوة تسعى لتوعية المواطنين بضرورة الترقيم والتسجيل في حصر الثروة الحيوانية والتعريف بالمبادرات الرئاسية التي من ضمنها “تطوير مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن نظيف – التحسين الوراثي لسلالات الماشية والحصول على سلالات ذات إنتاجية أعلى من حيث اللحوم والألبان – تطوير مجازر الماشية للحصول على لحوم حمراء صحية وسليمة”.

شارك في حضور فعاليات الندوة كل من الدكتور محمد وديع إدارة الإرشاد بالهيئة، والدكتور عصام عطية المنسق العام لحزب حماة الوطن، ومدير إدارة فاقوس البيطرية، ومدير إدارة الإرشاد، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات الداخلية والخارجية وعدد من الأطباء البيطريين وكذلك عدد من أصحاب المزارع وكبار المربين.

هذا وقد أكد مدير مديرية الطب البيطري خلال فعاليات الندوة التوعوية على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأهمية مشاركة جميع الفئات من المواطنين خاصة الشباب نظراً لأن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجباً وطنياً وتأكيداً أيضا على الالتزام والحرص على إتاحة فرص المشاركة الشعبية في اختيار مصير الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ترفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، وأن المشاركة تعتبر أيضا حق لكل مواطن مصري وتساهم المشاركة في تعزيز الوحدة الوطنية بين الشعب، مشيراً إلى أن المشاركة الإيجابية خلال العملية الانتخابية الرئاسية تعتبر أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظام الديمقراطي الذي تظهر به الدولة المصرية أمام العالم أجمع.