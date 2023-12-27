تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رئيس حي أول الزقازيق يقوم بنقل تمثال عرابي إلى مكانه الجديد “ميدان عرابي”

بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال الترميم والصيانة اللازمة لتمثال عرابي تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الترتيبات النهائية مع الأستاذ يسري راشد رئيس حي أول الزقازيق لنقل تمثال عرابي ووضعه في مكانه الجديد والذي تم تحديده من قبل وهو ميدان عرابي، حيث أوضح الدكتور ممدوح غراب أن عملية نقل التمثال تأتي تماشياً مع أعمال التطوير والتجميل التي يشهدها ميدان عرابي، كما أن الأعمال تأتي تزامناً مع الانتهاء من أعمال التطوير والرصف الجاري تنفيذها بنفق عرابي على خلفية إدخاله الخدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن لكي يعود بالنفع على المواطنين والمحافظة بشكل عام من حيث تحقيق السيولة المرورية المطلوبة أمام حركة السيارات والحد من الازدحام والتكدس المروري.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب أن تمثال عرابي يعتبر أحد أهم الرموز التاريخية بمحافظة الشرقية كما أنه يمثل تحفة فنية لذلك يجب إجراء أعمال صيانة دورية له، وبناء على ذلك فقد تم نقله ووضعه في ميدان عرابي بحيث يجسد وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة أمام خديوي البلاد الذي كان قد طالب بالحرية والعدالة والكرامة في ذلك العهد.

أوضح الدكتور ممدوح غراب أنه يتم الآن تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ميدان عرابي بمدينة الزقازيق، مؤكداً أن الأعمال تضم إقامة جداريات ومقاعد انتظار للمواطنين، فضلاً عن إضافة بعض اللمسات الجمالية والحضاري للمكان بحيث تتلاءم مع الأعمال الجاري تنفيذها بنفق عرابي والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي قام بالكثير من الجهود والأعمال الملموسة والملحوظة بالإضافة إلى الشركات التي تم تكليفها بأعمال تشييد نفق عرابي وتطويره وأعمال تجميل الميدان وصيانة التمثال، وذلك حتى يظهر بالصورة اللائقة والمشرفة بما أنه يعتبر أحد رموز الحركة الوطنية في مصر.