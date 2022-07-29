تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رئاسة مدينة منيا القمح تشن حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة بنطاق المدينة

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولات بناء عشوائي بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المعنية، مع الحرص على فرض سيادة القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب قامت رئاسة مدينة منيا القمح بتنظيم حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة بالتعاون مع أجهزة الوحدة المحلية بشلشلمون، وأسفرت تلك الحملة عن التصدي لحالة بناء عشوائي بدون الحصول على تراخيص قانونية بنطاق الوحدة المحلية شلشلمون على مساحة 100 متر، كما تم إزالة حالة تعدي عبارة عن سور مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحية واحد الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 70 متر، وتم على الفور عمل إزالة كلية وتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قامت رئاسة مدينة الحسينية بالتعاون مع أجهزة الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بتنظيم حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة غرفة بالطوب الدبش الأبيض بناحية جمعية الطاروطي بالصالحية الجديدة على مساحة 50 متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.