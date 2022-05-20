تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رؤساء المراكز والمدن يُكثفون حملات الإزالة الفورية للتعديات المخالفة بنطاق المحافظة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الإزالة الفورية للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات البناء العشوائي بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المعنية، وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة عن تنفيذ أعمال الإزالة الفورية وتطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مدينة الحسينية بالتعاون مع أجهزة قسم الإزالات والوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بشن حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي عبارة عن سور مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 300 متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قامت رئاسة مدينة أولاد صقر بتنظيم حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي بناحية عزبة روزا التابعة للوحدة المحلية ببني حسن، كانت عبارة عن منزل بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 160 متر وتم عمل إزالة كلية لحالة التعدي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قامت رئاسة مدينة بلبيس بتنظيم حملة إزالة للتعديات المخالفة وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي عبارة عن سور مبني بالطوب الأحمر بطول 4 أمتار وارتفاع 3 متر بمنطقة بندر بلبيس، وتم عمل إزالة فورية لحالة التعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.