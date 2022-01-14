تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رؤساء المراكز والمدن يُكثفون حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة بكافة الشوارع والميادين العامة

تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لكافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على الطرق العامة لرفع الإشغالات المخالفة، نظمت رئاسة مدينة بلبيس حملة لإيقاف التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، بالتعاون مع أجهزة الوحدة المحلية بالزوامل، حيث توجهت الحملة لإيقاف بعض التعديات على الأرض الزراعية على مساحة 40 متر، كانت مجهزة لإقامة مغسلة وتم إيقاف الأعمال على الفور، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قامت إدارة الإشغالات بمدينة بلبيس أيضا بتنظيم حملة ليلية أيضا لإزالة الإشغالات المتواجدة بشوارع المدينة، وذلك ضمن إطار إعادة الانضباط للشارع ومن أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين.

قامت رئاسة مدينة منيا القمح أيضا بالتعاون مع قسم الإشغالات بتنظيم حملة بهدف إزالة الإشغالات والتعديات المخالفة على خلفية ضبط كافة الشوارع بالمدينة، حيث تم إزالة الكثير من الأكشاك التي كانت متواجدة على الطرق العامة.

هذا وقد استمرت رئاسة مدينة أبو حماد في تنظيم حملات رفع الإعلانات واللافتات الإعلانية الغير مرخصة بالكثير من الشوارع العامة بنطاق المدينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن رفع 21 لافتة إعلانية غير مرخصة كانت بشارع التحرير بوسط المدينة.، وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بالتعاون مع قسم الإشغالات بالحي وشرطة المرافق بتنظيم حملة من أجل رفع الإشغالات بمنطقة المنتزه وميدان المنتزه، ضمن إطار تحقيق الانضباط بشوارع المدينة.