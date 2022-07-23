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تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رؤساء المراكز والمدن يُكثفون حملات الإزالة للتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة

مهند شرف

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولات بناء عشوائي بدون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب قامت رئاسة مدينة الحسينية بالتنسيق مع أجهزة الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بتنظيم حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي عبارة عن مباني مبنية بالطوب الدبش الأبيض بناحية مفارق الشرطة – جمعية طلبة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، والمساحة الإجمالية لحالة التعدي 175 متر، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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قامت رئاسة مدينة كفر صقر بتنظيم حملة إزالة للتعديات المخالفة أيضا وأسفرت تلك الحملة عن إزالة 4 حالات تعدي في أماكن مختلفة، حيث أن الحالة الأولى في قرية البوها التابعة للوحدة المحلية بأبو الشوق تم إزالتها بالكامل، بينما الحالة الثانية كانت في قرية موتش التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة وتم إزالتها أيضا، بينما تكم إزالة حالتي تعدي عبارة عن أكشاك بدون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، وتم مصادرة تلك الأكشاك وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مهند شرف

مهند شرف الدين مبارك طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة وكاتب ومحرر محتوى إلكتروني، متوافق تماماً مع الـ Seo والعمل على إظهار الموقع الإلكتروني في نتائج البحث الأولى على جوجل


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