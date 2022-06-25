تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رؤساء المراكز والمدن يُكثفون حملات رفع وإزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع والميادين العامة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات رفع وإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على خلفية إعادة الوجه الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب أكدت الأستاذة هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة أنه تم تنظيم حملات رفع وإزالة الإعلانات الغير مرخصة، وتلك الحملات تقوم بالمرور على جميع شوارع وميادين المدن والمراكز بالمحافظة، موضحة أن تلك الحملات استطاع حتى الآن أن ترفع وتزيل 140 إعلان مخالف خلال أسبوع واحد، وتلك الإعلانات تشمل عدد 18 إعلان بحي أول الزقازيق، وعدد 27 إعلان بمدينة الزقازيق، و 10 إعلانات بمدينة منيا القمح، و 17 إعلان بمدينة الحسينية، و16 إعلان بمدينة فاقوس، و12 إعلان بمدينة الإبراهيمية، و10 إعلانات بمدينة كفر صقر، و7 إعلانات بمدينة أولاد صقر، و4 إعلانات بمدينة مشتول السوق، و9 إعلانات بمدينة أبو كبير و10 إعلانات بمدينة القنايات.

أشارت الأستاذة هبة عبد التواب إلى أن تلك الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتنفيذاً لخطة المحافظة في الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لجميع المراكز والمدن.

هذا وقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة المواصلة في شن حملات رفع وإزالة الإعلانات المخالفة من جميع شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء والعمل على تكثيف الجولات المفاجئة وتطبيق كافة الإجراءات القانونية على المخالفين.