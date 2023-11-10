تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رؤساء المراكز والمدن يشنون حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في أعمال الإزالة الفورية للإشغالات المخالفة والتصدي لأي محاولات بناء مخالفة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، موضحاً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في التصدي لمحاولات البناء المخالفة وأعمال إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

أكد المحافظ ممدوح غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بجميع أنحاء المحافظة بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية للتعديات المخالفة الغير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وذلك من خلال تنظيم وتنفيذ حملات وتكليفها بمتابعة محاولات البناء المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بشكل فوري.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب قامت رئاسة مدينة فاقوس بتنظيم وتنفيذ حملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واستطاعت الحملة التي تم تنظيمها أن تزيل حالة تعدي مخالفة كانت عبارة عن شدة خشبية داخل الحيز العمراني بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وكانت الشد الخشبية لدور أرضي مقام بشكل مخالف، وعلى الفور تم إزالة حالة التعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما أسفرت أعمال الحملة عن إزالة حالة تعدي أخرى تتمثل في مبنى مقام على أرض زراعية بدون الحصول على أي ترخيص بقرية السعديين، حيث كان مبني من الطوب الأبيض وكان مقام على مساحة 60 متر، وكان المبنى نفسه يتكون من غرفتين بنطاق الوحدة المحلية بسوادة وتم على الفور إزالة حالة التعدي “المبنى” وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قامت الوحدة المحلية بقرية أكياد بتنظيم حملة إزالة فورية لحالات التعدي المخالفة، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي عبارة عن بناء مخالف على الأرض الزراعية بعزبة القرناوى وكان يتكون المبنى من غرفة مقامة بالطوب البلوك على مساحة 25 متر، كما أسفرت الحملة أيضا عن إزالة حالة تعدي أخرى تتمثل في سور مبني بالطوب الأبيض وكان يشغل السور مساحة 20 متر وارتفاع 3 متر، وعلى الفور تم إزالة حالة التعدي “السور” وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد قامت رئاسة مدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق بإزالة حالة تعدي مخالفة كانت تتمثل في فك شدة خشبية والحديد المسح الممدود عليها لسقف الدور الثالث علوي بدون الحصول على أي ترخيص، وكانت حالة التعدي تشغل مساحة 100 متر، وتم على الفور إزالة حالة التعدي عبر الأدوات المستخدمة في أعمال الإزالة والتي تخص أجهزة الوحدة المحلية بصفط زريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال الإزالة الفورية للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والعمل على التصدي لمحاولات البناء المخالفة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.