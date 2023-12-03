تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. تكثيف الأعمال الميدانية على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مدير إدارة المواقف وإدارة المرور العام بالمحافظة على أن يتم شن حملات مفاجئة على الطرق الفرعية والرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف التأكد من التزام جميع السائقين بتعريفة الركوب المحددة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراء القانونية اللازمة تجاه السائقين في حالة ضبط أي سائق سيارة يقوم بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح به، بالإضافة إلى إيقاف سائق السيارة من اتباع خط السير بشكل فوري.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب قام المهندس محمد العوضي رئيس مدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، والإدارة الفرعية لمواقف مدينة الإبراهيمية بالإضافة إلى إدارة المرور العام، وتم تنظيم حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة بنطاق المدينة، كما قامت الحملات بالاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم دفعها لسائقي سيارات الأجرة.

تم تنظيم الحملات المفاجئة بمدينة الإبراهيمية بعد أن ورد العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بنطاق المدينة، حيث كان المواطنين يشكون من عدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المقررة، على الرغم من أنه تم التنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة والالتزام بضوابط خطوط السير المحددة، وأنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من السائقين بنطاق المدينة.

هذا وقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخراً على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية والمرور اليومي على مواقف سيارات الأجرة، على خلفية متابعة انتظام سير العمل والحرص على التأكد من التزام جميع سائقي سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المحددة التي يتم تحصيلها من المواطنين، والتأكد أيضا من التزام السائقين بضوابط خطوط السير المحددة، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من السائقين.