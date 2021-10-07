تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. تحصين 53 ألف و 222 رأس من الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة بكافة قرى المحافظة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في تصريحات له على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، بالإضافة إلى العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ضد الأمراض والأوبئة، ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة الشرقية بهدف الوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة، على خلفية الحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت عملها منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث قامت الحملة بتنظيم 180 لجنة لتحصين 53 ألف و 222 رأس من الأغنام وترقيم وتسجيل 3077 رأس، ماشية مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية لجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، وذلك ضمن إطار توعية وإرشاد المزارعين والمربين بشأن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، موضحاً أنه تم عقد 191 ندوة توعوية ولقاء بالمواطنين 43 ندوة و 148 لقاء إرشادي، إضافة إلى ذلك تم تسيير سيارات إرشادية متنقلة بين كافة القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وكذلك لتقليل الخسائر الناتجة عن هذا الأمر.

وأضاف الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين فإن لجان التحصين قد باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشدداً على ضرورة إقبال المواطنين ومشاركتهم في الحملة ضمن إطار زيادة الوعي البيطري لديهم حول خطورة مرض طاعون المجترات الصغيرة، وأهمية التحصين القصوى ضد المرض.