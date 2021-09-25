تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. المهندس طارق اللبان يتابع أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق

تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تابع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق اليوم السبت الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، وجاء ذلك على خلفية الوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، حيث أكد المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية أثناء جولته التفقدية، أن محافظة الشرقية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، حيث تسعى المحافظة جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة وكذلك وضع الحلول العاجلة في حال وجود أي صعوبات من شأنها اعتراض أعمال تنفيذ المشروع، كما شدد الدكتور ممدوح غراب على أن يتم تسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

وأوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق، وذلك من بداية الفم وحتى النهاية بطول 6 كم، لخدمة زمام 2400 فدان وبتكلفة 12 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم، ويتم تغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10 سم كما أن التبطين يشمل القاع والميول، موضحاً أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع وصلت إلى 50%، مشيراً إلى أنه يتم الآن مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بهدف الانتهاء من المشروع والإسراع في أمر دخوله للخدمة الفعلية، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التي نصت على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

كما أضاف المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه المشروع سوف يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها، كما أنه سوف يحقق عدالة توزيع المياه بين جميع المستفيدين ويعمل أيضا على حل مشكلة البطالة، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لافتاً إلى أن المشروع يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.