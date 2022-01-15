تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق تقوم بتطهير الترع على جانبي طريق قرية كفر الحمام – الزقازيق

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب تعليمات للمحاسب نبيل فاروق رئيس مدينة الزقازيق بسرعة التوجه من أجل إزالة المعوقات المتواجدة على طريق “قرية كفر الحمام – الزقازيق”، بالإضافة إلى المباشرة في أعمال تطهير الترع من على جانبي الطريق على خلفية تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين، فضلاً عن رفع كفاءة الشكل الحضاري والجمالي للطريق، أصدر المحافظ تعليمات بعد أن أجرى جولة تفقدية اليوم السبت 15 يناير لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إسكان كفر الحمام، وكان برفقة المحافظ مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب توجهت الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق بقيادة المحاسب نبيل فاروق رئيس المدينة بالتعاون مع إدارة التدخل السريع بديوان بديوان عام المحافظة، للمباشرة في أعمال تطهير الترع على جانبي طريق “قرية كفر الحمام – الزقازيق”، بهدف تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية والمرور الميداني بنطاق المحافظة، وذلك من أجل إزالة أي معوقات أو مشكلات طارئة وحلها في أسرع وقت ممكن، ضمن إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.