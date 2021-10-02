تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. الأجهزة التنفيذية تواصل تنظيم حملات النظافة ورفع الإشغالات المخالفة وتجميل الشوارع بشكل يومي بمختلف مدن الشرقية

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء مؤخراً بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع الفرعية والرئيسية والطرق العامة على خلفية إيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وعليه قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لرفع مستوى الإنارة واستكمال زرع أعمدة إنارة على طريق “منيا القمح – الزقازيق”، وذلك ضمن إطار تنفيذ خطة تغيير كافة العمدة المتهالكة وصيانة جميع أعمدة الإنارة بنظافة المدينة والقرى، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملات التجميل والدهانات وكذلك غسيل البلدورات والأرصفة وري الأشجار، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة اليومية والتي شملت أعمال رفع المخالفات من على طريق “هرية الجديد والقديم” ومن أمام قرية المسلمية، وعزبة أبو طه ومن أمام قرية هرية وميدان عرابي، وأمام متحف أحمد عرابي وكذلك أمام الوحدة الصحية بهرية، وتم رفع المخلفات من أمام مسجد التوحيد، وأمام مقابر هرية وأمام مصنع صبري وأمام مستودع الشعراوي، وكذلك تم القيام بأعمال النظافة أمام كوبري كفر عبد العزيز.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف مخالفة بمنطقة “الكونت شديد” التابعة لرئاسة المركز، حيث تم التحفظ على الخلافة وكميات من الأسمنت المستخدمة في العديد من الأعمال المخالفة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتنظيم حملة لرفع تراكمات القمامة من جميع أنحاء المدينة والطرق الرئيسية والوحدة المحلية بالأسدية، إضافة إلى ذلك قامت رئاسة المركز بتنظيم حملة أيضا لرفع الإشغالات المتبقية بالعديد من المناطق لفك الاختناقات المرورية بالشوارع، حيث أسفرت تلك الحملة عن رفع 254 حالة إشغال وتم تحرير 5 محاضر إشغال وضبط 32 حالة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين والمتعديين على حرم الطريق العام.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنظيم حملات نظافة ورفع القمامة والتراكمات وغيرها بنطاق مركز فاقوس بكل من الوحدة المحلية “سوادة – الصوالح – الديدامون – – الدميين”، وذلك لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخالفات بنطاق الوحدة المحلية بالديدامون وتصليح وتمهيد الطرق، كما تم متابعة العديد من أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات بعدد من قرى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة مدينة فاقوس، ومن ضمنها سوادة التي تم تنظيم حملة بها لرفع الإشغالات بالطريق الرئيسي مروراً بقرية كفر الحاج عمر بمنطقة السوق.