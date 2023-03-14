تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة حتى صباح اليوم

بعد أن شهدت محافظة الشرقية أمطاراً غزيرة ليلة أمس وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالتواجد الميداني من أجل تكثيف أعمال الشفط والكسح لمياه الأمطار المتراكمة في الشوارع الرئيسة والفرعية بأنحاء المحافظة، والدفع بسيارات الشفط والكسح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أجل إزالة آثار المياه المتراكمة في شوارع المدن والمراكز والأحياء.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب بدأت الأجهزة التنفيذية في الاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم، حيث تم الدفع بالعديد من السيارات والأدوات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أجل شفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع، والعمل على إزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع، من أجل تيسير حركة المرور في أنحاء المحافظة وحفاظاً على سلامة المواطنين.

هذا وقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية والتواجد الميداني في الشوارع الرئيسية والفرعية بهدف التأهب والاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس التي تعاني منها المحافظة، مع ضرورة التنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن والأحياء وربطها جميعاً بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على خلفية الاستعداد والتدخل السريع لحل أي مشكلة قد تواجهها المحافظة، حتى انتهاء فترة تقلبات الطقس السيئة في محافظة الشرقية وفي مصر.