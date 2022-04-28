تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. إدارة تموين ههيا تشن حملات تفتيشية على جميع الأسواق والمحال التجارية بنطاق المدينة

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديري مديريتي التموين والطب البيطري وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية والمرور على جميع الأسواق المحلية والمحال التجارية والمصانع والمخابز بنطاق المحافظة، على خلفية التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة التي يتم بيعها للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن النشاط التجاري تتم إدارته بشكل قانوني عبر الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المعنية، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة بتنظيم حملة تفتيشية بالتعاون مع رئاسة المدينة، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون تحتوي على عدد 700 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر، وكل كرتونة بها 40 كيس وزن الكيس الواحد 70 جرام، وعلى هذا فإن إجمالي الكمية 1 طن و 960 كيلو جرام، وتم التحفظ على عدد 105 كرتونة من المواد الغذائية وتحتوي كل كرتونة على عدد 24 كوب ويزن الكوب الواحد 60 جرام وإجمالي الكمية 151 كيلو جرام و200 جرام، وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف وتم تحرير محضر ضده بالإضافة إلى التحفظ على الكميات المضبوطة على ذمة المحضر.