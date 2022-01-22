تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. رئاسة مدينة الزقازيق تُنظم حملة لرفع الإشغالات بمدخل قرية بنايوس بعد أن كانت تعيق حركة مرور المواطنين والسيارات

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مدينة الزقازيق بتنظيم حملة من أجل رفع الإشغالات بقرية بنايوس، والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد تم تنظيم حملة بالفعل من قبل رئاسة مدينة الزقازيق تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، حيث قامت الحملة برفع الإشغالات الواقعة من الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية، حيث أن أصحاب المحال كانوا يفترشون بضائعهم بالشارع الرئيسي بقرية بنايوس، وكانوا يشغلون مساحة من بداية مدخل القرية أول الكوبري حتى داخل المدينة، وتسببت تلك الإشغالات في إعاقة حركة مرور المواطنين والسيارات، قامت الحملة التي تم تنظيمها بحل كل تلك المشاكل في أسرع وقت، حيث تم فتح الطريق الرئيسي لمدخل القرية من خلال رفع جميع الإشغالات المتواجدة على طول الطريق، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد وجه أهالي القرية الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لسرعة الاستجابة لشكواهم والمباشرة في حل المشاكل على الفور، كما شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والمباشرة في حل المشاكل في أسرع وقت ممكن، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.