تنشيط بطاقات التموين عن طريق النت وطريقة مراجعة عدد أفراد بطاقة التموين 

تنشيط بطاقات التموين عن طريق النت من أكثر الأمور التي تهم كل مواطن مستفيد بمنظومة التموين، بعد أن وفرت الحكومة المصرية طرق عديدة الكترونية لراحة المواطنين من الزحام، ولتوفير الوقت عليهم، فقد وفرت العديد نت الخدمات التي يمكن إجراؤها دون الحاجة إلي الذهاب للمنشأة الحكومية،ومن ضمن تلك الخدمات خدمة تحديث بطاقات التموين علي الانترنت وتعد هذه العملية من أهم العمليات التي يحتاجها المواطن المصري، ولكن ما يعوقه دائماً هو إزدحام مكاتب التموين، في الوقت الحالي سوف نشرح في هذه المقالة كيف تنشط بطاقتك عبر موقع دعم مصر فقط تابعنا .

تنشيط بطاقة التموين عن طريق النت

في وقت سابق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في حال رغبتك في تنشيط بطاقتك لأول مرة، يمكنك إرسال رسالة قصيرة، عبر أي شبكة من شبكات الموبايل علي الرقم 6888، على أن تحتوي الرسالة على:

الرقم القومي لصحاب البطاقة التموينية.

ورقم البطاقة التموينية.

كل ما عليك فعلة لتنشيط بطاقات التموين هو الدخول إلي موقع وزارة التموين أو ما يسمي إدارة دعم مصر واختيار التحديث بطاقة التموين، سوف يفتح نافذة تقوم بكتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم سوف تجده في أسفل البطاقة، وإليكم بعض النقاط التي لابد أن تأخذها بعين الاعتبار:

تقوم بكتابة الرقم القومي لصاحب هذه البطاقة، وفي حالة لم يتواجد رقم قومي كل ما عليك فعلة هو إدخال رقم قومي لأحد إفراد الأسرة في البطاقة لكي يفتح الموقع بيانات البطاقة.

كما الضرورة أن تكون هناك الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة والموجدين في بطاقة التموينية.

ومن الضروري أيضا الإدخال رقم محمول صاحب البطاقة أو رقم محمول من الأسرة يمكنهم الاستعلام به أو إرسال الرسائل الإرشادية أيضا .

ملحوظة يجب أنت تعرفها وأنت تملَّأ البيانات يجب إدخال بيانات البطاقة باللغة الانجليزية وليست العربية حتى لا تحدث مشكلة ولا يدخل إلي بيانات البطاقة التموينية .

إذا كنت تريد تعديل البطاقة اضغط علي كلمة ok يتم التعديل ويتم إلغاء عبارة ( له رقم قومي مكرر ) وبعدها تقوم بالضغط على حذف ويتم الحذف وبذلك يكون تم التحديث للبطاقة.

مراجعة عدد أفراد بطاقة التموين

إن مراجعة عدد أفراد بطاقة التموين من الأشياء الضرورية التي يحتاجها المواطن الذي يحمل بطاقة تموينية، ليتمكن من معرفة عدد الأفراد علي هذه البطاقة وكما أن الحكومة وضعت ميزة إضافة المواليد الجديدة من خلال موقع وزارة التموين من اجل الاستفادة من منظومة الخبز والسلع التموينية، وفيما يلي طريقة مراجعة عدد أفراد بطاقة التموين :

يقوم المواطن المصري الجنسية صاحب بطاقة التموين بمراجعة البيانات وتحديثها بشكل صحيح عبر موقع دعم مصر، وإذا كانت البطاقة بها أخطاء إملائية قد تعمل الوزارة علي إزالتها

وقبل أي شئ تأكد من انك أدخلت كل البيانات بشكل صحيح وبكلمات صحيحة من أجل لا تستبعد البيانات من وزارة التموين.

في حال كان لديكم اي استفسارات حول تنشيط بطاقات التموين عن طريق النت أو مراجعة عدد أفراد بطاقة التموين فاتركوها لنا في التعليقات وسنساعدكم في حلها.