تنسيق المرحلة الثالثة النتيجة وقواعد تقليل الاغتراب

لعل أكثر ما يشغل الطلاب ممن أنهوا مسيرة الثانوية العامة خلال الآونة الأخيرة: تنسيق المرحلة الثالثة والتعرف على كيفية التحويل إلى الكليات المناظرة وفق قواعد تقليل الاغتراب المنصوص عليها.

لينك تنسيق المرحلة الثالثة 2021

توسع النشاط البحثي حول موقع التنسيق الإلكتروني، والرابط المخصص لنتيجة التنسيق خلال المرحلة الثالثة بالتزامن مع لحظة إعلانها، وفيما يلي رابط الموقع الخاص بالتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية، والذي من خلال النقر عليه تسنح إليكم الفرصة للاطلاع على نتائج الترشيخ للكليات والمعاهد المختلفة.

من خلال النقر هنا يمكن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للتعرف على نتائج تنسيق الطلاب.

قواعد تقليل الاغتراب

أعلن بدوره مكتب التنسيق فتح مرحلة تقليل الاغتراب للجامعات لطلاب المرحلة الثالثة، بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأربعاء.

كما وأشار إلى إتاحة الفرصة لطلاب المرحلتين الأولى والأخرى، ممن لم يتمكنوا من الاستفادة من تقليل الاغتراب، بالتقدم لاقتناص فرصة التقليل المناظر وغير المناظر للاغتراب، وفق نسبة 10 % طبقًا للطاقة الاستيعابية إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق.

شروط التحويل وتقليل الاغتراب:

الالتزام بالحد الأدنى في التحويل المناظر للقطاع. استيفاء الشروط الإضافية الخاصة بكل كلية على حدة، واجتياز اختبارات القدرات حال وجودها. استيفاء الحد الأدنى وفق التحويل غير المناظر للكليات المرغوب في التحويل إليها. وضع قواعد التوزيع الجغرافي في الاعتبار. إمكانية التحويل وفق مرة واحدة فحسب. التحويلات إلكترونية فحسب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني الموضح أعلاه، وغياب التحويلات الورقية.

ملحوظة:

المفاضلة تبنى على ركيزة مجموع درجات الطلاب خلال الشهادة الثانوية.

التحويل بين المعاهد:

يسمح بالتحويلات بين المعاهد عليا كانت أم متوسطة بتقدم الراغب بالتحويل إلى أي معهد في التخصص ذاته، أو تخصصات مغايرة غير مناظر، شريطة استيفائه الحد الأدنى المعلن للمعاهد المراد التحويل إليها، وذلك في ضوء ما يلي:

أسبقية المجموع. النسبة المقررة. الطاقة الاستيعابية.

ختامًا يمكن تقليل الاغتراب والتعرف على تنسيق المرحلة الثالثة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.