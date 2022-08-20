تنسيق التمريض 2022.. التعليم العالي تكشف موعد الإعلان عن النتيجة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للمسجلين من الشعبة العلمية والأدبية، وفتحت أبوابها للتسجيل في التنسيق المرحلة الثانية في الكليات المختلفة، كما كشفت عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في الكليات المختلفة وأعلنت عن وجود أماكن شاغرة لجميع الكليات والمعاهد الفنية الصحية لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية.

تنسيق التمريض 2022 في جميع المحافظات

ومن المقرر أن يتم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في نهاية الأسبوع الحالي، والتي منها الكشف عن نتيجة تنسيق التمريض 2022 في جميع المحافظات، والحد الأدنى للقبول، إذ أن القبول في كلية التمريض والمعاهد يختلف من كلية إلى آخرى، ويتوقف الحد الأدنى لدخول مجال التمريض على عدد من العوامل تتمثل في نسب الذين اجتازوا اختبارات القدرات ، إضافة إلى عدد الطلاب المسجلين للرغبات من المحافظة خاصة أنها من المؤسسات التعليمية الإقليمية.

وفي وقت سابق له أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن كليات التمريض والمعاهد الصحية والشعبات خاضعة لتوزيع الإقليمي، ولا بد أن يجتاز الفرد اختبارات القدرات التي أقرتها الوزارة من اجل الالتحاق بمجال التمريض

تنسيق الجامعات 2022

وفي نفس السياق يواصل طلاب الثانوية العامة التسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق، لتسجيل رغبات المرحلة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بوابة مصر الرقمية، واتخذت الجامعات المصرية عددًا من الخطوات الهامة للتيسير على الطلاب في عملية التسجيل مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على حياة الطلاب والجميع من الوباء التاجي.