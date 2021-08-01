تمويل السيارات الأعلى في البنوك في مصر وأهم الشروط المطلوبة

توفر بعض البنوك في مصر تمويل السيارات ليصل حتى 3 مليون جنيه مصري وهو أعلى تمويل قد يحصل عليه الأفراد ويتم توفير هذا التمويل وفق مجموعة من الشروط الهامة ومع أطول فترات للسداد التي يمكن الحصول عليها في هذه التمويلات وتصل حتى عشر سنوات، وسوف نتعرف على بعض من هذه البنوك التي توفر التمويل وأهم الشروط المطلوبة.

تمويل السيارات من بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني تمويل السيارات الأعلى في تاريخ البنوك ويصل حتى 3 مليون جنيه وهو يصل إلى تمويل بنسبة 100% من سعر السيارة. يتم سداد أقساط السيارة لمدة تصل حتى عشر سنوات. لا يتم الحظر على البيع للسيارة أو التأمين عليها من قبل البنك. كما يوفر البنك تمويل السيارة بنسبة تصل حتى 95% من قيمة السيارة، ومع وجود ضامن بنسبة 95% ، وتصل مدة السداد في هذا التمويل حتى 5 سنوات.

تمويل البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي تمويل السيارات لتصل حتى مليون ونصف ويتم التقسيط حتى 7 سنوات للسداد.

يقدم البنك تأمين على الحياة طوال فترة السداد.

بنك اتش اس بي سي HSPC

من البنوك الهامة في مصر التي تقدم العديد من العروض التمويلية ومنها عروض التمويل الخاصة بالسيارات وفق مجموعة من الشروط سوف نتعرف على قيمة التمويل وفتة السداد وشروط الحصول عليه: