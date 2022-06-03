تكليف هام من محافظ الشرقية لإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تكليف هام إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة إزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين والرئيسية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار تطبيق القانون وإعادة الوجه الجمالي والحضاري إلى شوارع المدينة.

محافظ الشرقية يوجه بإزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع

ووجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة المتابعة الدورية لإزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة، للتأكد التام من إزالتها من جانبها قالت هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أن هناك حملات يومية تتم من أجل إزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع.

حملات مكثفة في مختلف المناطق لإزالة اللوحات الإعلانية

وأوضحت أن الحملات أسفرت عن إزالة 166 لوحة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بواقع 10 إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق، إضافة إلى إزالة 18 إعلان بحي أول الزقازيق و15 إعلان بحي ثان الزقازيق وعدد 11 إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد ١٠ إعلانات بمركز ومدينة الحسينية، و21 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح.

تكليف هام من محافظ الشرقية

وعلى جانب آخر كلف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بشن حملات مكثفة على محال الجزارة وشوادر وثلاجات بيع اللحوم، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة و سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات التموينية من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.