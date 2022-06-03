وزارة الداخلية توضح تكلفة حج القرعة 2022 والأوراق المطلوبة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن التكلفة الإجمالية لموسم الحج لهذا العام 1443-2022 وما تشتمل عليه من خدمات، وتم أيضا إيضاح تكلفة تذاكر الطيران لرحلة الحج، ومن خلال هذا التقرير نوضح لكم التكلفة الإجمالية لحج القرعة 1443 وكذلك المستندات المطلوبة للسفر والشروط الواجب توافرها في الشخص المسافر لأداء الحج لهذا العام.
تكلفة حج القرعة 1443-2022
- التكلفة الإجمالية لموسم الحج هذا العام هي 994 ألف و490 جنيه مصري.
- تقسم التكلفة الإجمالية إلى 74 ألف و500 جنيه وهي التكلفة الخاصة بالحج، ويضاف إليها تكلفة تذاكر الطيران وتبلغ قيمتها 19990 جنيه مصري.
- تشمل هذه التكلفة المذكور جميع الخدمات التي تشملها رحلة الحج لهذا العام 1443، بما فيها إقامة الحاج وكذلك تكلفة تنقلاته.
- يتم سداد الرسوم بدءا من يوم 5 يونيو الحالي وحتى يوم 9 يونيو، ويتم إلغاء الحج في حالة عدم السداد خلال هذه الفترة.
- يتم استرداد المبلغ بعد خصم المصاريف الإدارية في حالة رغبة الفائز في إلغاء الحج بعد سداد الرسوم.
شروط السفر إلى الحج 1443
النقاط التالية نوضح لكم بها أهم الشروط والمستندات المطلوبة للسفر إلى موسم الحج لهذا العام 1443:
- لابد من تلقي جرعات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا.
- يجب توفير تقرير طبي من وزارة الصحة يفيد بسلامة الحاج وعدم إصابته بأي مرض من الأمراض المعدية.
- يشترط إجراء فحص PCR واعتماده من الجهات المختصة، ويجب أن يكون الفحص حديثا بحيث لا يمر عليه أكثر من 72 ساعة.
- يجب استخراج ما يتعلق بشهادة التجنيد في حال كان المسافر في سن التجنيد أو ما زال مطلوبا للتجنيد.
- يجب كذلك دفع كافة الرسوم المقررة للحج والتي تم الإعلان عنها من وزارة الداخلية، ويمكن سداد هذه الرسوم من خلال العديد من البنوك مثل بنك مصر وبنك القاهرة وكذلك البنك الأهلي.
- يمكن كذلك سداد الرسوم عبر مكاتب البريد المصري المختلفة.
- لابد كذلك من الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات التي تعلن عنها المملكة العربية السعودية.