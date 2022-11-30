تكريماً له محافظ كفر الشيخ يطلق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع على معهد بيلا الثانوي للبنين

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق اسم فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع نقيب قراء مصر الأسبق، على معهد بيلا الثانوي بنين بمدينة بيلا، نظرا لمكانته في العالم العربي والإسلامي، جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء محمد الرويني ، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سعيد عماره، أشرف عبدالونيس، واللواء حسن البحيري، وهالة أبو السعد، والدكتور هدى الطنباري، أعضاء مجلس النواب، والمهندس علي العجواني، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة،وأحمد إسماعيل مدير إدارة المجالس المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وأعضاء برلمان الشباب.

محافظ كفر الشيخ

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، يأتي تكريماً له باعتباره أحد أبناء مدينة بيلا، ومحافظة كفر الشيخ، والذي قضى أكثر من 70 عاماً في خدمة كتاب الله، وشرف مصر في كافة المحافل الدولية.

وأكد المحافظ، أن القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، رحمه الله، يُعد أحد العظماء الذين أنجبتهم محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أن المحافظة تفتخر بالشيخ أبو العينين، وأنه سبق أن أجرت المحافظة مسابقة في القرآن الكريم في شهر رمضان من عام 2021، وأُطلق عليها مُسابقة «الشيخ أبو العينين شعيشع»، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال والشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم، وأصحاب الأصوات الذهبية في الإنشاد والابتهالات والتواشيح، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد القارئ الراحل بواسع رحمته، وأن يجزيه خيراً لما قدمه لدينه ووطنه.

إطلاق اسم الشيخ أبو العنين شعيشع على معهد بيلا الثانوي

وأوضح محافظ كفر الشيخ، إلى وجّه بتغيير اسم معهد بيلا الثانوي الأزهري للبنين إلي معهد الشيخ أبو العينين شعيشع الثانوي الأزهري ببيلا، وتركيب لافتة تحمل اسمه، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ تُقدر جميع أبناء الذين شرفوها في كافة المحافل الدولية، ورفعوا اسمها عالياً، مطالباً شباب كفر الشيخ بأن يكونوا خير سفراء لمحافظتهم، وأن يسيروا على نهج العظماء من أبناء المحافظة.