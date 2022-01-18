تكثيف حملات النظافة والتجميل في مختلف مدن ومراكز محافظة الشرقية

أحمد الفاضل

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات نظافة وتحسين مظهر مداخل الشوارع الرئيسية ومراجعه أعمدة الإنارة في مختلف مراكز ومدن محافظه الشرقية وذلك ضمن إطار جهود المحافظة لتحسين صوره المدن والمراكز ورفع جوده الخدمات المقدمة للمواطنين. 

تكثيف حملات النظافة والتجميل في مختلف مدن ومراكز محافظة الشرقية 1 18/1/2022 - 2:47 م

وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بأعمال النظافة ورفع القمامة بعدة شوارع في الحي امتثالاً لتوجيهات السيد ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتابعت رئاسة مدينة ومركز منيا القمح أعمال النظافة الجارية في المدينة لخلق أجواء صحية ونظيفة للمواطن وحرصاً على سلامته، ومن جهة أخرى قامت إدارة حي ثان بمدينة الزقازيق بدهن أرصفة الشوارع ابتداءاً من شارع ديوان عام المحافظة. 

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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