تقسيط على 5 سنوات.. كم سعر التصالح في قانون مخالفات البناء الجديد 2023؟
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حيث أرسل مجلس النواب المصري القانون إلى الرئيس بعد الانتهاء من المناقشة، واستمر القانون فترة طويلة قبل أن يصدر، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية الحرب على مخالفات البناء في المدن والقرى المصرية، فيما تضمن القانون الجديد إتاحة التصالح في عدد من المخالفات كما تم توضيح طريقة سداد رسوم المخالفات بأكثر من طريقة من أجل التسهيل على الراغبين في تقنين أوضاعهم.
سعر التصالح في مخالفات البناء
بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء أصبح من الممكن الآن لمن يرغب في التصالح أن يتقدم إلى الجهات المختصة من أجل تقنين المبنى، وأتاح القانون الجديد تسهيلات كبيرة من أجل سداد قيمة رسوم البناء ومن بينها:
- تحدد السلطة المختصة مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة السعر لكل منطقة.
- تخفيض 25 % مقابل السداد الفوري لإجمالي قيمة التصالح.
- إلزام مقدم طلب التصالح تسديد باقي المبلغ في خلال 60 يوما من أخطاره.
- يجوز لمجلس الوزراء تخفيض مبلغ التصالح في حالة السداد الفوري.
- يمكن تقسيط الغرامة على 5 سنوات (3 سنوات دون فوائد- عائد لا يزيد عن 67 % إذ زاد عن 3 سنوات).
- وضع حد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه لسعر التصالح في المتر المسطح.
- مراعاة ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفة.
حالات التصالح في مخالفات قانون البناء
أوضح قانون البناء الجديد أن هناك عددا من الحالات التي يمكن التصالح فيها، حيث لا يمكن التصالح في حالة (الأعمال المخلة بالسلامة، أو البناء على أرض النيل أو تابعة للآثار، بجانب مخالفة تغيير استخدام الجراجات)، ودون ذلك يمكن التصالح في الحالات التالية:
- تغيير الاستخدام في مناطق لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو الشوارع التخطيطية المنفذة على الطبيعة.
- المخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط (ألا تؤثر المخالفة على النسيج العمراني للمنطقة- موافقة جهاز التنسيق الحضاري).
- المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري بشرط (أن تكون المخالفة قبل التقييد بسجل المباني ذات الطراز الطراز المتميز- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو للإضافة إلى العقار- ألا تؤثر المخالفة على المبنى وألا تفقده مقومات قيده- موافقة جهاز التنسيق الحضاري).
- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق مع أصحاب الحقوق.
- تجاوز قواعد الارتفاع وفق قانون الطيران المدني شرط ألا تؤثر على حركة الملاحة الجوية.
- البناء على أراضي الدولة بعد تقنين وضع اليد عليها.
- تغيير الاستخدام بالمناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المتعمدة (المشروعات الحكومية وذات النفع العام، الكتل بجوار الأحوزة العمرانية وفقدت مقومات الزراعة حتى 2023/10/15).