تقسيط على 5 سنوات.. كم سعر التصالح في قانون مخالفات البناء الجديد 2023؟

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حيث أرسل مجلس النواب المصري القانون إلى الرئيس بعد الانتهاء من المناقشة، واستمر القانون فترة طويلة قبل أن يصدر، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية الحرب على مخالفات البناء في المدن والقرى المصرية، فيما تضمن القانون الجديد إتاحة التصالح في عدد من المخالفات كما تم توضيح طريقة سداد رسوم المخالفات بأكثر من طريقة من أجل التسهيل على الراغبين في تقنين أوضاعهم.

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سعر التصالح في مخالفات البناء

بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء أصبح من الممكن الآن لمن يرغب في التصالح أن يتقدم إلى الجهات المختصة من أجل تقنين المبنى، وأتاح القانون الجديد تسهيلات كبيرة من أجل سداد قيمة رسوم البناء ومن بينها:

تحدد السلطة المختصة مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة السعر لكل منطقة.

تخفيض 25 % مقابل السداد الفوري لإجمالي قيمة التصالح.

إلزام مقدم طلب التصالح تسديد باقي المبلغ في خلال 60 يوما من أخطاره.

يجوز لمجلس الوزراء تخفيض مبلغ التصالح في حالة السداد الفوري.

يمكن تقسيط الغرامة على 5 سنوات (3 سنوات دون فوائد- عائد لا يزيد عن 67 % إذ زاد عن 3 سنوات).

وضع حد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه لسعر التصالح في المتر المسطح.

مراعاة ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفة.

حالات التصالح في مخالفات قانون البناء

أوضح قانون البناء الجديد أن هناك عددا من الحالات التي يمكن التصالح فيها، حيث لا يمكن التصالح في حالة (الأعمال المخلة بالسلامة، أو البناء على أرض النيل أو تابعة للآثار، بجانب مخالفة تغيير استخدام الجراجات)، ودون ذلك يمكن التصالح في الحالات التالية: