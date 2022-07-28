تقرير الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها في مصر الجديدة

كشف تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها الذي يقع في الطابق الخامس في مصر الجديدة، أن الفتاة قد تعرضت للاعتداء البدني قبل أن تسقط، حيث ظهر في توقيع الكشف الطبي عليها بعض الكدمات الواضحة والمنتشرة في أنحاء متفرقة من جسدها، مما يوضح تعرضها للاعتداء، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

واتضح من خلال التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، أن والدة الفتاة هي من قامت بالاعتداء عليها قبل سقوطها من الشرفة بغرض تأديبها بسبب خلافات أسرية بينهما، مما جعل الفتاة تلجأ للهروب من شدة الاعتداء، فاختل توازنها أثناء الهرب وسقطت من شرفة المنزل، وفارقت الحياة على الفور، حتى قبل نقلها للمستشفى لمحاولة إنقاذها و تلقى العلاج.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة في أحد الشوارع في منطقة مصر الجديدة بعد سقوطها من الطابق الخامس، و فورا انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص قد تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبإجراء التحريات والتحقيقات وسؤال أصدقاء المتوفاة، تبين أن الفتاة كانت تمر بحالة اكتئاب شديدة في الفترة الأخيرة بسبب خلافات مع أسرتها.