تفنيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.. مديرية الطب البيطري تشن حملات تفتيشية وتنجح في ضبط 10 طن لحوم وأسماك ودواجن مخالفة بنطاق المحافظة

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديري مديريتي التموين والطب البيطري مؤخراً بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية والمرور على جميع الأٍواق المحلية بنطاق المحافظة، وتفقد شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم على خلفية ضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتطابقها مع الاشتراطات الصحية والبيئية، بالإضافة إلى متابعة المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية قامت بتنظيم العديد من الحملات التفتيشية على خلفية ضبط الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، وتم تنفيذ الحملات التفتيشية بالتعاون مع أجهزة الرقابة الإدارية بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك.

أكد اللواء إبراهيم محمود متولي أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على مختلف مراكز ومدن المحافظة وأسفرت عن تحرير 114 محضر مخالفة، موضحاً أنه تم ضبط 10 طن و 720 كجم من اللحوم والدجاج والأسماك، وكانت معظم الكمية مخالفة حيث تم تشمل 852 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 104 كم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة ودجاج، و9 طن و 694 كجم أسماك من مصادر مجهولة، و 18 كجم لحوم مصنعة وكبدة يتم التأكد من مدى صلاحيتها الآن، بالإضافة إلى 52 كجم لحوم مصنعة ومجمدة ودجاج غير صالحة للاستهلاك البشري، وعلى ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين على خلفية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير غذاء صحي وآمن لهم.