تفاصيل وفاة الصحفي محمد علوي صاحب فضيحة فيلا حماة زيلنسكي بالغردقة

انتشرت في الساعات الأخيرة خبر عن قتل الصحفي الاستقصائي محمد علوي، حيث تم التأكيد من شقيقه أنه تم العثور عليه مقتولا، فيما اتهم شقيق علوي أن السبب وراء قتل علوي يرجع إلى فضيحة شراء حماة زيلنسكي فيلا في الغردقة، حيث يعد زيلنسكي رئيس أوكرانيا والتي تواجه حرب كبيرة مع روسيا، ومع كشف خبر شراء الفيلا من قبل الصحفي محمد علوي انتشرت أخبار عديدة حول فساد زيلنسكي وأموال التبرعات التي تقدم إليه من الغرب لدعم حرب أوكرانيا ضد روسيا.

وفاة محمد علوي

من هو محمد علوي؟

محمد علوي هو صحفي استقصائي مصري قام قبل فترة بنشر تحقيق هام حول والدة زوجة زيلنسكي والتي قال إنها اشترت فيلا في البحر الأحمر وذلك في فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تناقلت بعض الصحف الخبر وانتشر على قطاع واسع.

فيلا حماة زيلنسكي

كان التحقيق الذي نشره محمد علوي قبل أربعة أشهر ويرجع أنه السبب في وفاته يذكر أن منتجع فاخر اشترته أم زوجة زيلنسكي (أولغا كياشكو) بمبلغ 4.85 مليون دولار في الغردقة بمصر ويشتبه أن هذا المبلغ من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا واتهم زيلنسكي بتحويل الأموال لمصالحه الشخصية.

🔴 حالياً في انباء عن اغتيال الصحفي المصري الإستقصائي "محمد علوي" بحيث انهم حصلوه مقتول في الغردقة بمصر "الله يرحمه"… وهذا الخبر سبب جدل وضجه واسعه، لاسباب عديدة، اولها والاهم قبل موته بكم شهر كان ناشر هذا المقطع لتحقيق استقصائي عن منتجع ضخم اشترته "أولغا كياشكو" واللي هي أم… pic.twitter.com/ySYxd3Ddud — MOATH | معاذ (@M0ATH) December 26, 2023

وفاة محمد علوي

عثرت الشرطة على جثمان محمد علوي وعليها آثار ضرب وكدمات وكسور في مناطق متفرقة، حيث ترجح الشرطة أنه تعرضت لضرب أدى إلى الوفاة، وجاءت الوفاة نتيجة نزيف شديد في المخ، فيما اتهم شقيق علوي عصابات اوكرانية بقتل محمد وذلك ردا على فيديو قام بنشره قبل فترة حول فيلا حماة زيلنسكي، إذ ذكر شقيقه أنه تعرض لتهديد بعد نشر الفيديو الخاص بتحقيق الفيلا.