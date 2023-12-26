أخبار مصر

تفاصيل وفاة الصحفي محمد علوي صاحب فضيحة فيلا حماة زيلنسكي بالغردقة

محمد عثمان

انتشرت في الساعات الأخيرة خبر عن قتل الصحفي الاستقصائي محمد علوي، حيث تم التأكيد من شقيقه أنه تم العثور عليه مقتولا، فيما اتهم شقيق علوي أن السبب وراء قتل علوي يرجع إلى فضيحة شراء حماة زيلنسكي فيلا في الغردقة، حيث يعد زيلنسكي رئيس أوكرانيا والتي تواجه حرب كبيرة مع روسيا، ومع كشف خبر شراء الفيلا من قبل الصحفي محمد علوي انتشرت أخبار عديدة حول فساد زيلنسكي وأموال التبرعات التي تقدم إليه من الغرب لدعم حرب أوكرانيا ضد روسيا.

وفاة محمد علوي

وفاة محمد علوي

من هو محمد علوي؟

محمد علوي هو صحفي استقصائي مصري قام قبل فترة بنشر تحقيق هام حول والدة زوجة زيلنسكي والتي قال إنها اشترت فيلا في البحر الأحمر وذلك في فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تناقلت بعض الصحف الخبر وانتشر على قطاع واسع.

فيلا حماة زيلنسكي

كان التحقيق الذي نشره محمد علوي قبل أربعة أشهر ويرجع أنه السبب في وفاته يذكر أن منتجع فاخر اشترته أم زوجة زيلنسكي (أولغا كياشكو) بمبلغ 4.85 مليون دولار في الغردقة بمصر ويشتبه أن هذا المبلغ من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا واتهم زيلنسكي بتحويل الأموال لمصالحه الشخصية.

وفاة محمد علوي

عثرت الشرطة على جثمان محمد علوي وعليها آثار ضرب وكدمات وكسور في مناطق متفرقة، حيث ترجح الشرطة أنه تعرضت لضرب أدى إلى الوفاة، وجاءت الوفاة نتيجة نزيف شديد في المخ، فيما اتهم شقيق علوي عصابات اوكرانية بقتل محمد وذلك ردا على فيديو قام بنشره قبل فترة حول فيلا حماة زيلنسكي، إذ ذكر شقيقه أنه تعرض لتهديد بعد نشر الفيديو الخاص بتحقيق الفيلا.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمد عثمان
محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل