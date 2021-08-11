تفاصيل نقل ياسمين عبد العزيز بطائرة إسعاف مجهزة لاستكمال علاجها بالخارج

غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أمس الثلاثاء، البلاد متوجهة إلى مدينة جنيف السويسرية، لاستكمال علاجها هناك بعد المضاعفات التي حدثت لها الشهر الماضي، أثناء العملية الجراحية التي خضعت لها.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة ومنها إلى صالة 4 بالمطار، وجرى نقلها إلى الطائرة المجهزة طبيًا تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، وحرص جميع العاملين على وداعها والدعاء لها بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن سالمة معافية بإذن الله.

كان الفنان أحمد العوضي، زوجة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد أعلن خروجها من المستشفى يوم الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أنها سوف تستكمل العلاج في المنزل تحت إشراف طبي، بعد تحسن حالتها الصحية.

كانت ياسمين عبد العزيز، قد دخلت المستشفى يوم السبت الموافق 11 يوليو الماضي لإجراء عملية تكيس المبايض، وشد بطن، ولكن حدث بعض المضاعفات مما اضطر الفريق المعالج لها إلى نقلها لغرفة العناية المركزة، ووضعها تحت الملاحظة حتى تحسن حالتها.