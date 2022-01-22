تفاصيل عن القطار الكهربائي الخفيف الجديد بمصر قطار LTR

أعلنت وزارة النقل أنه قد بدء في تجريب القطار الكهربائي الخفيف الجديد قطار LRT حيث بدءت أعمال اختبارات التشغيل بداية من القاهرة من محطة عدلي منصور وصولًا إلى محطات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قد أوضحت الوزارة في الفترة الأخيرة تفاصيل القطار الكهربائي الخفيف الجديد الذي يقصر المسافة بين العديد من المدن في مصر للتسهيل على المواطنين في السفر، وقد تم الانتهاء بنسبة 100% من إنشاء محطات القطار الكهربائي الخفيف وقريبًا سيتم الإعلان عن العمل بالقطار الكهربائي الخفيف الجديد.

القطار الكهربائي الخفيف الجديد بمصر قطار LRT

ذكر وزارة النقل مزايا القطار الكهربائي الخفيف المفترض العمل به عما قريب وجاءت تلك المزايا كالتالي:

تكلفة القطار الجديد تصل إلى 35 مليار جنيه. يبدأ من مدينة السلام من العاشر من رمضان حتى محطات العاصمة الإدارية الجديدة حيث يمر على عدد تسعة عشر محطة ويصل طولها إلى 103 كم. القطار سيكون تحت القيادة الإلكترونية من خلال غرفة التحكم. تبلغ سرعة القطار الكهربائي الخفيف الجديد إلى 120 كم/ ساعة. يساعد القطار في الربط بين القاهرة الكبرى حتى المجتمعات العمرانية الجديدة. القطار مزود بشاشات من الداخل للتعرف على المحطة الحالية ووقت الانتظار ووقت الوصول للتسهيل على المواطنين في التعرف على زمن الرحلة. يحمل القطار ما يقرب من 850 ألف راكب بشكل يومي. يستغرق السفر من محطة مترو عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة ما لا يزيد عن 55 دقيقة.

أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف الجديد

تم التأكيد على أهمية ومزايا القطار الجديد الذي سيعتبر كشريان تنموي جديد بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذكر أن القطار الجديد سيقوم بالتناوب مع مونوريل شرق النيل وخط المترو الثالث الجديد وكذلك مع القطار الكهربائي السريع من محطة العين السخنة حتى مطروح، وسيتم العمل على إنشاء محطات انتظار أكثر الفترة القادمة لتسهل على المواطنين من ركوب القطار وسيكون هناك استغلال أكثر للمحطات من أجل النمو الاقتصادي الخاص بالمشروع الجديد.