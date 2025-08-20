تفاصيل طرح 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي في بدر

خطوات توسع خدمي واستثماري تشهدها مدينة بدر مع تنظيم مزاد علني شمل بيع وحدات تجارية ومخبز بلدي بمنطقة الامتداد الشرقي ،ذلك ضمن خطة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتعزيز مستوى الخدمات وتوفير فرص جديدة للسكان والمستثمرين.

فرص استثمارية وخدمات جديدة

وضح رئيس الجهاز إبراهيم امين أن المزاد جاء ضمن خطة شاملة تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل المنطقة، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم التنمية المحلية وتحسين بيئة العمل داخل الأحياء المختلفة.

لقاء مع سكان الأحياء

عقد الجهاز اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن سكان عدد من التجمعات السكنية، من بينها الحي المتميز 2، الحي المتميز فيلات، وبستان العاصمة، بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختصة، وذلك لمناقشة التحديات وطرح المقترحات.

مناقشة التحديات والمقترحات

تطرّق الاجتماع إلى قضايا متنوعة شملت المواصلات والطرق والغاز والنظافة، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالإشغالات والباعة الجائلين، كما عرض السكان مقترحات لتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء داخل نطاق المدينة.

تأكيد على الحلول العاجلة

أكد امين أن اللقاءات الدورية مع الأهالي تمثل أداة مهمة للتعرف على احتياجاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أهمية وضع حلول عاجلة خاصة فيما يخص الخدمات الأساسية، إلى جانب استمرار مشروعات تحسين البنية التحتية والمظهر الجمالي للمنطقة.

تفاعل إيجابي من السكان

أعرب عدد من الأهالي عن تقديرهم لحرص الجهاز على التواصل المباشر معهم، مشيرين إلى أن هذه اللقاءات تعكس توجه الدولة نحو إشراك المجتمع المحلي في خطط التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات داخل المدن الجديدة.