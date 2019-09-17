تفاصيل ضبط وإحضار قنصل إيطاليا السابق بتهمة تهريب 21 ألف قطعة آثار

على خلفية قضية تهريب آثار مصرية، أمر النائب العام المصرى بسرعة ضبط وإحضار قنصل إيطاليا الفخرى السابق (هارب) لدى مصر بمدينة الأقصر وتم إدراجة على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وذلك فى قضية تهريب آثار مصرية فى حاوية دبلوماسية.







حيث ضبطت السلطات الإيطالية حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من الإسكندرية على متنها 21855 قطعة آثار مصرية مختلفة تنتمى لعصور تاريخية متنوعة.

وقد استردت مصر بجهودها الدبلوماسية جميع القطع الأثرية المضبوطة فى عام 2018، على إثر تعاون دبلوماسى مشترك بين النيابة العامة المصرية ونيابة مدينة “ساليرنو” الإيطالية.

وصدر اليوم بيان عن مكتب النائب العام، أفاد فيها عن تورط قنصل إيطاليا الفخرى السابق “لاديسلاف أوتكر سكاكال” فى عملية تهريب القطع الأثرية المصرية، والتى تم ضبطها فى حاوية دبلوماسية بعد اتفاقه مع شركة شحن وتغليف، بغرض الإتجار بها، وبمساعدة مصريين تم توقيفهم بالفعل وحبسهم إحتياطياً على ذمة القضية.







وبتفتيش مسكن المتهم الإيطالى بالقاهرة تم العثور على عدد كبير من القطع الأثرية، بالإضافة لقطع أثرية أخرى كان يحتفظ بها فى خزانة داخل أحد البنوك الخاصة.

من جانبه صرّح “شعبان عبدالجواد” رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الثقافة فى وقت سابق بأن القطع الأثرية المضبوطة نتجت من عمليات حفر غير شرعية للبحث عن الآثار، ولم تكن مفقودة من مخازن أو متاحف وزارة الثقافة، وهى تتكون من أجزاء من توابيت وعملات متنوعة، ومجموعة من الأوانى الفخارية من أزمنة وعصور مختلفة، وبعض القطع الأثرية الإسلامية.