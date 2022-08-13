تفاصيل شهادات المصريين العاملين بالخارج من 4 بنوك

يمكن للمصريين العاملين خارج مصر الاستفادة من شهادات الادخار المقدمة لهم من أربعة بنوك في مصر، بعائد سنوي يمكن صرفه شهرياً أو نصف سنوي، ويتم شراء قيمة هذه الشهادة بالدولار من أجل الاستفادة منها. يطرح بنك مصر والأهلي والقاهرة شهادات بلادي منذ ما يقرب من 6 سنوات وهي خاصة بالمصريين العاملين في الخارج بنفس العائد والشروط من أجل إمكانية استثمار أموالهم بعائد ثابت.

ويقدم بنك HSBC للمصريين العاملين بالخارج شهادة ادخار بعائد سنوي 13.5٪ تُصرف شهريًا بالجنيه المصري، ولكن يشترط أن يتم شراء قيمة الشهادة بالعملات الأجنبية، من أجل الاستفادة من عائدها المرتفع. كما تسمح البنوك للعملاء بكسر الشهادات عندما يطلبون الحصول على أصل أو جزء منها، طالما مرت ستة أشهر منذ شراء الشهادة ويتم دفع غرامة كسر الشهادة قبل انتهاء مدتها من العائد الذي حصل عليها العملاء. تفاصيل شهادات المصريين العاملين بالخارج

يقدم بنك HSBC، شهادة لمدة ثلاثة سنوات بفائدة سنوية 13.5٪، ولكن فقط إذا تم شرائها بالعملات الأجنبية، بمبلغ مساوي للمبلغ المطلوب بالجنيه المصري، أما الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار هو 10000 جنيه مصري.

شهادة بلادي أجل عام: الحد الأدنى لسعر الشراء هو 100 يورو، بمعدل فائدة سنوي 2.1٪ ، ويتم صرف العائد كل ستة أشهر ، ولا يجوز استرداد قيمتها طوال مدة سريانها.

شهادة بلادي أجل 3 سنوات: الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 100 يورو، ويتم صرف العائد كل 6 أشهر، أما نسبة الفائدة 2.15% سنوياً، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ يوم العمل التالي ليوم شراء الشهادة.

شهادة بلادي أجل 5 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة لهذه الشهادة 2.2 سنوياً، ويتم صرف العائد كل ستة أشهر، أما الحد الأدنى لشراؤها 100 يورو، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مرور عام من تاريخ يوم العمل التالي ليوم شراء الشهادة.