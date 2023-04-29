(تفاصيل) سقوط شيرين عبدالوهاب من علي خشبة المسرح في حفل دبي

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لموقف محرج أمام جمهورها في دبي مساء يوم الجمعة، إذ سقطت من على خشبة المسرح خلال أدائها للغناء.

علقت شيرين على سقوطها قائلة: “هذا يحدث لكل فنان بسبب السماعات، التي يفترض أن تكون مثبتة، لكن منظمي الحدث لم يتعلموا بعد. غدًا، ستنتشر هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم تداول لقطات سقوطي، لكن الفنان الحقيقي لا يسقط إلا إذا كان ذلك مقصودًا”. وأضافت شيرين: “شاهدوا كيف أصبحت قدمي، لقد تعرضت للإصابة بشد في العضلات، وسأقوم برفع دعوى قضائية ضد منظمي الحدث، لأن هذا النوع من الأحداث يعرض سلامة الفنانين للخطر، ويتعارض مع المعايير الأخلاقية والمهنية للصناعة. وسأطالب بتعويض كبير، من أجل حماية مستقبلي ومستقبل أبنائي”.